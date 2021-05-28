Санкт-Петербург, , 17:43 — REGNUM Последствия гуляний в майские каникулы отразились на эпидемической ситуации и в новом постановлении, которое подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Состав районов по зонам вновь поменялся, теперь в «красной» их семь. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Ранее сообщалось, что в Ленобласти после майских праздников наблюдается рост числа выявленных зараженных коронавирусом. Длительные выходные и нежелание жителей и гостей региона соблюдать превентивные коронавирусные меры безопасности привели к новым ограничениям по типу «светофор».

Наиболее строгие меры вводятся в красной зоне, куда теперь входят Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Лодейнопольский, Приозерский, Сланцевский и Тихвинский районы. В «желтой» зоне, где действуют небольшие послабления, теперь находятся Бокситогорский, Волосовский, Кировский, Лужский, Подпорожский и Тосненский районы.

Наиболее благополучная обстановка по коронавирусной инфекции наблюдается в четырех районах — Волховском, Кингисеппском, Киришском, Ломоносовском районы и в атомграде Сосновый Бор.

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