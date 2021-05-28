Калуга, , 17:40 — REGNUM В Калуге 13 управляющих компаний, задолжавших муниципальному унитарному предприятию «Калугатеплосеть» 195,4 млн рублей, в ближайшие три года могут быть обанкрочены. Три компании будут ликвидированы в 2021 году, шесть управляющих компаний в 2022 году, остальные четыре УК в 2023 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы заседания калужской городской комиссии по анализу деятельности управляющих компаний.

Долг управляющих компаний МУП «Калугатеплосеть» составляет почти 294 млн рублей Teplosetkaluga.ru

«Город такое отношение терпеть не собирается. Блокируется целое направление деятельности в Калуге из-за такой позиции управляющих компаний. С таким же постоянством, с каким должники «Калугатеплосети» не платят за тепло и горячую воду, они не платят «Калугалифтремстрою» за ремонт и обслуживание лифтов. Среди них печально известные «Торговый Дом Асса-Калуга» и «Калуга-Строй».С неплательщиками работают. Заявления поданы в суд», — написал в социальной сети городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

В настоящее время общий долг калужских управляющих компаний МУП «Калугатеплосеть» составляет почти 294 млн рублей, а с учётом «мертвых» долгов — более одного миллиарда рублей. Большая часть долгов — безвозвратные, и предприятию придётся их списать. Самые крупные должники: управляющая компания ГУП Калуги (33,56 млн рублей), УК МЖД города Калуги (28,4 млн рублей) и компания «Калуга-Строй» (16,56 млн рублей).

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