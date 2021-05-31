Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект, направленный на ограничение использования ненормированного рабочего дня, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

Поправками в Трудовой кодекс предлагается установить предельное количество часов переработки в режиме ненормированного рабочего дня — не выше 120 часов в год. Кроме того, работодателю предписывается установить продолжительность предоставляемого дополнительного отпуска в зависимости от фактически отработанного времени за пределами рабочего дня.

Планируются и исключения для руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров, а также заключивших трудовые договоры членов коллегиальных исполнительных органов.

В период пандемии коронавируса существенно изменился и характер работы многих людей, дистанционная работа стала нормой во многих отраслях промышленности, нередко стирая грань между домом и работой, отметил один из авторов инициативы депутат Госдумы Нилов (ЛДПР).

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Он также обратил внимание на то, что существующая сейчас «необходимость» и «эпизодичность» привлечения к выполнению трудовых функций за пределами установленной для работников продолжительности рабочего времени являются оценочными категориями, приблизительные ориентиры по которым ни законодательно, ни судами не установлены.

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