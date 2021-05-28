Екатеринбург, , 17:37 — REGNUM В 2020 году мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заработал 23 млн 195 тыс. рублей. Декларация чиновника размещена на сайте городской думы.

За прошедший год доходы Орлова выросли в четыре раза. Для сравнения, в 2019 году чиновник заработал лишь 5,8 млн рублей. Почти весь 2020 год он работал первым вице-губернатором Свердловской области.

Мэру принадлежит земля площадью 2090 кв.м. и дом площадью 524 кв.м. Также в собственности градоначальника имеется гараж и место на парковке, а в пользовании — квартира, жилой дом в 92 кв.м. и земельный участок в 347 400 кв.м. Орлов владеет автомобилем Toyota Land Cruiser 200 вместе с прицепом, а также снегоболотоходом.

Супруга мэра заработала 13,6 млн рублей. Она владеет квартирой в 87,7 «квадратов» и тремя нежилыми помещениями, а также пользуется домом в 92 кв.м. и земельным участком в 347,4 тыс. кв.м. У жены Орлова есть два автомобиля, Hyundai Creta и BMW X4.

Как сообщало ИА REGNUM, в бытность мэром Екатеринбурга Александр Высокинский заработал 3,23 млн рублей за 2019 год.

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