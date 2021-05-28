Кострома, , 19:03 — REGNUM В Костроме вынесли приговор мужчинам, напавшим на 15-летнего подростка на улице. Об этом сообщает Свердловский районный суд города Костромы.

Заседание Свердловский районный суд города Костромы

28 мая фигуранты выступили с последним словом на суде, в котором принесли извинения потерпевшему и его родителям:

«Хочу принести извинения за причиненное неудобство, потери морального и физического плана. За поступок».

«Хотел бы ещё раз принести извинения перед потерпевшими и его родными», — сказали подсудимые.

Обоим фигурантам уголовного дела назначили наказание в виде 2 лет и 6 месяце лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, осужденные выплатят родителям мальчика компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Как ранее писало ИА REGNUM, инцидент произошёл днем 8 февраля 2021 года в одном из Давыдовских микрорайонов областного центра. Юноша выходил из продуктового магазина, его подрезало такси.

Молодой человек выразил возмущение происходящим, что не понравилось двум мужчинам 26 и 29 лет, сидящим в автомобиле. Пассажиры выбежали из машины и начали бить подростка. Они прекратили нападение только после того, как увидели проезжавший рядом экипаж полиции. Врачи зафиксировали у юноши ушибы лица, травмы зубов, языка, контузию глаза. Против костромичей возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», максимальной санкцией которой является лишение свободы на срок до 7 лет. Известно, что раньше осужденные уже имели проблемы с законом.

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