Брянск, , 17:28 — REGNUM Более 130 тысяч человек прошли вакцинацию от COVID-19 в Брянской области. В общей сложности в регион поступило свыше 150 тысяч доз вакцин, сообщили ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе областного правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

По данным врио по руководству департаментом здравоохранения Брянской области Виталия Мосина, показатель вакцинации в регионе выше среднероссийского. К 1 июня контрольная точка провакцинированного населения должна составлять 20%, а в области уже поставили прививки 23% добровольцев. Защиту от коронавируса получили 130 847 человек. Между тем, отмечается небольшой подъём заболеваемости COVID-19.

«Говорить о смягчении ограничительных мер не стоит. Мы отмечаем некоторую расслабленность со стороны наших жителей. Это видно по посещениям торговых предприятий, мест отдыха, отсутствию масок. Конечно, мы прививаемся неплохо, но необходимо соблюдать строго ограничительные меры. Инфекция ещё среди нас», — отметила главный санитарный врач по Брянской области Людмила Трапезникова.

Вакцинация проходит в 33 медицинских организациях, в регионе действует 66 прививочных площадок в учреждениях здравоохранения и девять мобильных пунктов.