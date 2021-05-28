Брянск, 28 мая 2021, 17:28 — REGNUM Более 130 тысяч человек прошли вакцинацию от COVID-19 в Брянской области. В общей сложности в регион поступило свыше 150 тысяч доз вакцин, сообщили ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе областного правительства.
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По данным врио по руководству департаментом здравоохранения Брянской области Виталия Мосина, показатель вакцинации в регионе выше среднероссийского. К 1 июня контрольная точка провакцинированного населения должна составлять 20%, а в области уже поставили прививки 23% добровольцев. Защиту от коронавируса получили 130 847 человек. Между тем, отмечается небольшой подъём заболеваемости COVID-19.
Вакцинация проходит в 33 медицинских организациях, в регионе действует 66 прививочных площадок в учреждениях здравоохранения и девять мобильных пунктов.