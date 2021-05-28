Москва, , 17:24 — REGNUM 23-летний лидер московского футбольного клуба ЦСКА и полузащитник национальной сборной Хорватии Никола Влашич заявил, что определится с будущим в составе «красно-синих» после Чемпионата Европы 2020: «Не думаю, что я перерос уровень Российской Премьер-Лиги. У меня действующий контракт, я игрок ЦСКА. После чемпионата Европы мы сядем с руководством за стол переговоров и решим моё будущее. Если я всё же покину ЦСКА, хочу играть поближе к дому», — заявил хорватский футболист в интервью хорватским СМИ.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги по футболу Никола Влашич принял участие в 26-ти матчах чемпионата, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. В рамках Кубка России на счету футболиста один гол в трех играх.

На Чемпионате Европы 2020 сборная Хорватии начнет свой путь в группе D. Соперниками команды Влашича по группе станут Англия, Чехия и Шотландия.

Влашич перешел в московский ЦСКА 16 июня 2019 года из ливерпульского «Эвертона». «Красно-синие» отдали за хорвата 15,7 миллиона евро. Текущее соглашение футболиста с ЦСКА рассчитано до конца сезона 2023/24.