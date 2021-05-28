Саратов, , 17:44 — REGNUM В Саратовской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции по состоянию на 28 мая прошли 248 273 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Полностью завершили иммунизацию антиковидной вакциной 187 951 человек. Всего в Саратовскую область поступило 276 216 доз вакцины «Спутник V», 10 420 доз «ЭпиВакКороны» и 2340 компонентов «КовиВака». Организовано 96 прививочных пунктов и еще 15 работают в крупных торговых центрах. Шесть прививочных пунктов ведут прием круглосуточно.

ИА REGNUM напоминает, в Казани в ближайшие дни начнется вакцинация от коронавируса в садоводческих товариществах и у станций метро. По состоянию на 28 мая в Татарии привились от коронавируса 348 038 жителей, за сутки — 5,5 тыс. человек.

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