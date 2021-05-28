Москва, , 17:37 — REGNUM Блогер Настя Ивлеева даст интервью для шоу своей коллеги Иды Галич. Об этом сообщило издание StarHit.

По данным издания, в интервью блогеры поговорят на различные темы, в том числе они обсудят историю их конфликта. Как отмечает StarHit, таким образом Ивлеева и Галич ответят сразу всем поклонникам на вопрос о причине их ссоры.

ИА REGNUM напоминает, что Настя Ивлеева и Ида Галич с 2017 года были подругами и записывали совместные юмористические ролики. Однако в 2020 году они перестали общаться.

Читайте ранее в этом сюжете: Участники TikTok-дома XO TEAM дадут концерт в Сочи