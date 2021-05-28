Ливерпуль, Великобритания, , 17:11 — REGNUM 22-летний центральный защитник «Ред Булл Лейпцига» и молодежной сборной Франции U21 Ибраима Конате в следующем сезоне сыграет в Английской Премьер-лиге. Футболиста подписал «Ливерпуль», отдавший за контракт игрока 40 миллионов евро. Еще 4 миллиона евро «мерсисайдцы» выплатят в качестве бонусов. О трансфере футболиста 28 мая объявили на официальном сайте английского клуба.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги Ибраима Конате принял участие в четырнадцати матчах чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом. В рамках Лиги Чемпионов футболист сыграл в шести играх.

«Ред Булл Лейпциг» подписал француза 1 июля 2017 года из «Сошо». Футболист присоединился к «быкам» на правах свободного агента. На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает Конате в 35 миллионов евро.