Варшава, , 17:11 — REGNUM Сейм Польши проголосовал за принятие декларации по «репрессиям» в Белоруссии, потребовав в ней немедленно освободить задержанного 23 мая организатора экстремистского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, сообщает 28 мая пресс-служба польского парламента.

Документ был инициирован депутатами оппозиционной Гражданской коалиции.

В тексте заявлено, что выборы президента Белоруссии были сфальсифицированы, а «гражданское общество» страны подвергается репрессиям.

Кроме того, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске названа «актом государственного террора», а задержание летевших на нем Романа Протасевича и Софьи Сапеги охарактеризовано как незаконное.

Польские парламентарии требуют «немедленно освободить» Протасевича и Сапегу, а также дать им гарантии «свободы передвижения».

Как сообщало ИА REGNUM, задержанный 23 мая Роман Протасевич не только является организатором экстремистского Telegram-канала Nexta, но и участвовал в военных преступлениях Киева против народа Донбасса, добровольно вступив в нацистский батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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