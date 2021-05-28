Стокгольм, , 20:58 — REGNUM Вчера, 27 мая, правительство Швеции представило план снятия коронавирусных ограничений. Сегодня входе пресс-конференции министр внутренних дел Микаэль Дамберг сделал еще два новых сообщения, касающихся порядка въезда в страну. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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Правительство Швеции отменяет требование об отрицательном результате теста на COVID-19 для приезжающих из других северных стран (Дания, Финляндия, Норвегия и Исландия) с 31 мая. Для остальных стран Европы требование продлено до 30 июня.

«Швеция считает своим приоритетом открыть границы с северными странами», — заявил министр Дамберг.

Правительство также приняло решение о продлении запрета на «ненужные» поездки в Швецию гражданам из стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ. Запрет действует до 31 августа.