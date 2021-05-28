Киев, , 17:13 — REGNUM Из Украины пытались незаконно вывезти культурные артефакты времен Скифской эпохи — 11 подвесок, изготовленных из жёлтого и белого золота.

Об этом 28 мая сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Согласно источнику, нелегальную переправку раритетов в Польшу должен был обеспечить посредник, действовавший по заказу неких «европейских клиентов». Вывезти золотые украшения предполагалось через пункт пропуска «Ягодин», но в ходе досмотра оперативники и следователи СБУ обнаружили украшения в личных вещах курьера.

Ведомство отмечает, что подвести являются уникальными и представляют культурную и историческую ценность для Украины. После завершения расследования будет рассматриваться вопрос о передаче ценностей в музейный фонд Украины.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году в Полтавской области Украины археологи обнаружили скифское золото — в частности, золотую диадему, которая идеально сохранилась. Часть экспонатов была передана в археологический музей города Харькова.