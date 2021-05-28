Санкт-Петербург, , 17:06 — REGNUM 27-летний французский нападающий «Монпелье» Гаэтан Лаборде проявил заинтересованность в переходе в санкт-петербургский «Зенит»: «Зенит» — чемпион России, он регулярно выступает в Лиге Чемпионов. Это великий клуб со стабильными результатами».

Ранее сообщалось, что руководство «Зенита» рассматривает Лаборте в качестве долгосрочной замены Сердару Азмуну, который в ближайшее время может покинуть клуб и уйти на повышение в топ-лигу Европы.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 Гаэтан Лаборде отметился 16-ю забитыми мячами и 8-ю голевыми передачами в 38-ми матчах чемпионата. В рамках Кубка Франции на счету футболиста 3 (2+1) очка по системе гол+пас в пяти играх.

Гаэтан Лаборте перешел в «Монпелье» 16 августа 2018 года из «Бордо» за 2,7 миллиона евро.