Курган, , 17:03 — REGNUM В Курганской области к 28 мая подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом. Из них 25 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 34 случая.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 27 мая выявлено 21 309 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 20 154 человек, скончались 419 пациентов с COVID-19 (на четыре человека больше, чем днём ранее).