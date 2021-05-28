Челябинск, , 17:07 — REGNUM Седьмой кассационный суд отменил решение апелляционного суда в Санкт-Петербурге о запрете на строительство больницы в Челябинском бору. Об этом сообщил журналистам замглавы областного минэкологии Виталий Безруков.

Решение было принято 28 мая. Ходатайство подали юристы регионального Заксобрания. Теперь дело снова рассмотрит суд первой инстанции. Это предстоит сделать с учётом ответов, полученных от федеральных органов власти и ранее не рассматривавшихся.

Как сообщало ИА REGNUM, изменение границ бора Челябинска областное Заксобрание утвердило в декабре 2019 года. Противники такого решения подали в суд. 2 февраля 2021 года Второй апелляционный суд общей юрисдикции отменил это решение.