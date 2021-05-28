Боровск, Калужская область, 28 мая, 2021, 17:04 — ИА Регнум. В Калужской области прокуратурой направлено в суд уголовное дело по факту хищения земельных участков и денежных средств крупнейшего предприятия региона, сообщили 28 мая корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

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Следствием установлено, что в период с 2017 по 2019 годы один из сотрудников юридической службы предприятия, пользуясь доверием генерального директора, обманным путем подписал ряд договоров купли-продажи земельных участков общей стоимостью более 100 млн рублей в пользу компании, фактически принадлежащей его тёще, а также своему знакомому — индивидуальному предпринимателю. В бухгалтерию предприятия были представлены фиктивные документы о прекращении права собственности на землю. Аналогичным образом предприимчивым юристом был похищен автомобиль, принадлежащий предприятию. Злоумышленник обманным путем подписал договор между предприятием и фирмой на предоставление в аренду предприятия земельных участков, к которым фирма мошенников не имела никакого отношения. По данному договору в пользу подельников поступило более 8 млн рублей. Троим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Кроме этого, обвиняемые предприняли меры к легализации похищенного имущества, скрыв факт его преступного происхождения. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до десяти лет с крупным штрафом.