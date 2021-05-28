Киев, , 16:58 — REGNUM Украинские СМИ сообщают, что в Египте во время дайвинга умер экс-глава Службы внешней разведки страны Виктор Гвоздь, занимавший этот пост при президентстве Петра Порошенко.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 28 мая, утром вблизи города Дахаб — Гвоздь погрузился в воду, но на поверхность не всплыл. Спасатели нашли мужчину, провели ему сердечно-легочную реанимацию и доставили в госпиталь, но спасти бывшего главу разведки не удалось.

СМИ подчеркивают, что экс-глава Службы внешней разведки увлекался дайвингом и путешествовал с этим хобби по миру.

Гвоздь занимал пост главного разведчика Украины с февраля 2014 года по апрель 2016 года. В этот же период входит в Совет национальной безопасности и обороны Украины.