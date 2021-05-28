Бишкек, , 16:58 — REGNUM Организация и проведение повторных выборов депутатов городских парламентов Бишкека, Оша и Токмака обойдется бюджету в 48,3 млн сомов (42,6 млн рублей). Об этом стало известно в ходе заседания центризбиркома республики сегодня, 28 мая.

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Также стало известно о том, что по итогам заседания принято решение разрешить партиям-кандидатам вести агитацию с 21 июня.

При этом политические блоки, претендующие на места в городских советах, должны сдать документы в избирательные комиссии не позднее 13 июня включительно, а их регистрация продлится до 20 июня включительно.

ИА REGNUM напоминает, что 11 апреля 2021 года в Киргизии прошли выборы депутатов городских парламентов и сельсоветов. Из-за многочисленных фактов подкупа избирателей, игнорирования правил агитации и других нарушений итоги выборов в киргизской столице, в Оше и Токмаке отменили.

Впоследствии президент Садыр Жапаров подписал указ о переназначении выборов в трех этих городах на 11 июля 2021 года.

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