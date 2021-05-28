* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:57 — REGNUM Если США сохранят своё военное присутствие в Афганистане или прилегающих к нему странах, то движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжит войну.

Об этом представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили 28 мая ряду афганских СМИ.

По их мнению, Вашингтон планирует сохранить военное присутствие на границах Афганистана, в частности в Пакистане, чтобы контролировать ситуацию на афганской территории.

«Если это произойдет, США сохранят свое присутствие на афганских базах в Баграме и Шинданде. И в этом случае «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжит «священную войну», как и в прошлом», — указано в заявлении.

«Это приведет к еще большему кровопролитию в Афганистане», — предупреждает «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Представители движения обратились к властям Пакистана с призывом «не потворствовать продолжению оккупации Афганистана».

«В противном случае это станет большой ошибкой Пакистана», — подчеркивается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон заявил о намерении вывести войска США из Афганистана к 11 сентября 2021 года.

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