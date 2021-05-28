Москва, , 16:56 — REGNUM Министерство финансов России работает над упрощением процедуры продажи государственного имущества. Об этом 28 мая сообщил журналистам заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.

«Разрабатываются новые подходы, нормативные акты, которые упростят процедуру продажи имущества. Также модернизируются процессы управления имуществом, в том числе за счёт создания полноценной системы проведения торгов», — сказал он.

Моисеев также отметил, что за 2020 год Росимущество, перешедшее в ведение Минфина от Минэкономразвития, полностью выполнило план приватизации, в бюджет поступило 4,08 млрд рублей при плане в 3,6 млрд рублей.

Напомним, ранее Счётная палата сообщила, что исполнение программы приватизации федерального имущества в 2017—2019 годах оказалось на минимальном за последние десять лет уровне.