Брянск, , 16:59 — REGNUM Уникальные исторические ценности IV—I тысячелетия до н.э. обнаружили сотрудники Брянской таможни у гражданина Республики Босния и Герцеговина. Иностранец пытался ввезти в Россию глиняную посуду, сообщили ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе таможни.

Мужчина пытался провезти через таможенный пост МАПП «Новые Юрковичи» 13 редких предметов. В числе ценностей — миски, сосуды, чаши ручной лепки из керамических фрагментов, кубковый чернолаковый канфар и зооморфный сосуд. Экспертиза показала, что все глиняные изделия относятся к периоду энеолита (бронзовому веку).

«Предметы представляют собой большую культурную и историческую ценность и попадают под категорию «Предметы и их фрагменты, полученные в результате археологических раскопок (как санкционированных, так и несанкционированных) и открытий». Они связаны с развитием общества и государства IV—I тысячелетия до н.э.», — пояснил начальник Брянской таможни Игорь Ерошин.

В отношении иностранца возбуждено два административных дела.