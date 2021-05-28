Прага, , 16:55 — REGNUM Третий энергоблок АЭС «Дукованы» в Чехии остановлен в связи с необходимостью замены топлива и обслуживания оборудования, сообщает 28 мая CTK.

По словам представителя предприятия Иржи Бездека, остановка плановая и связана с необходимостью замены 25% топлива. Кроме того, на энергоблоке пройдёт обслуживание парогенератора и паровых турбин.

Уточняется, что все эти работы будут проходить в течение 40 дней, а затем третий энергоблок вернётся к штатной работе.

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