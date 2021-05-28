Кострома, , 17:17 — REGNUM В Костроме для детей с аутизмом начнут проводить занятия по адаптивному тхэквондо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Костромской областной Федерации тхэквондо «Белый тигр» Степан Околович.

Тренировка © Степан Околович

Начать тренировки на базе костромской детской школы тхэквондо «Белый тигрёнок» планируется в июне 2021 года. Проводить занятия с детьми будут специально обученные тренеры.

«Это абсолютно новое направление не только для Костромской области, но и для России. Конкретно в нашем регионе для детей с особенностями развития не проводилось занятий по настолько подвижным видам спорта. Тхэквондо развивает моторику, внимание, общую физическую подготовку детей. Кроме этого тхэквондо — официально аккредитованный вид спорта. Это значит, что особенные дети смогут строить карьеру в этом направлении, получать разряды вплоть до мастера спорта, ездить на соревнования, социализироваться», — пояснил Околович .

Занятия будут бесплатными для родителей. Финансировать работу специалистов будет фонд помощи детям и взрослым с аутизмом «Открыть Мир». В настоящее время на тренировки по адаптивному тхэквондо в Костроме записались 19 человек. По словам президента федерации школа сможет принять на занятия около 100 детей с особенностями развития. Всего в Костромской области проживают 225 детей с аутизмом.