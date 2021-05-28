В Костроме детей с аутизмом будут учить боевым искусствам
Кострома, 28 мая, 2021, 17:17 — ИА Регнум. В Костроме для детей с аутизмом начнут проводить занятияпо адаптивному тхэквондо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Костромской областной Федерации тхэквондо «Белый тигр» Степан Околович.
Начать тренировки на базе костромской детской школы тхэквондо «Белый тигрёнок» планируется в июне 2021 года. Проводить занятия с детьми будут специально обученные тренеры.
Занятия будут бесплатными для родителей. Финансировать работу специалистовбудет фонд помощи детям и взрослым с аутизмом «Открыть Мир». В настоящее время на тренировки по адаптивному тхэквондо в Костроме записались 19 человек. По словам президента федерации школа сможет принять на занятия около 100 детей с особенностями развития. Всего в Костромской области проживают 225 детей с аутизмом.