Кострома, 28 мая, 2021, 17:17 — ИА Регнум. В Костроме для детей с аутизмом начнут проводить занятияпо адаптивному тхэквондо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Костромской областной Федерации тхэквондо «Белый тигр» Степан Околович.

Степан Околович Тренировка

Начать тренировки на базе костромской детской школы тхэквондо «Белый тигрёнок» планируется в июне 2021 года. Проводить занятия с детьми будут специально обученные тренеры.

«Это абсолютно новое направление не только для Костромской области, но и для России. Конкретно в нашем регионе для детей с особенностями развития не проводилось занятий по настолько подвижным видам спорта. Тхэквондо развивает моторику, внимание, общую физическую подготовку детей. Кроме этого тхэквондо — официально аккредитованный вид спорта. Это значит, что особенные дети смогут строить карьеру в этом направлении, получать разряды вплоть до мастера спорта, ездить на соревнования, социализироваться», — пояснил Околович .

Занятия будут бесплатными для родителей. Финансировать работу специалистовбудет фонд помощи детям и взрослым с аутизмом «Открыть Мир». В настоящее время на тренировки по адаптивному тхэквондо в Костроме записались 19 человек. По словам президента федерации школа сможет принять на занятия около 100 детей с особенностями развития. Всего в Костромской области проживают 225 детей с аутизмом.