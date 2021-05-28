с. Позариха, , 16:58 — REGNUM В селе Позариха (Каменский ГО, Свердловская область) отключили воду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Надзорное ведомство начало проверку, прокурор района лично выехал в село, чтобы оценить ситуацию. Горячую воду в селе отключили из-за ремонта сетей, а холодная вода подаётся ненадлежащего качества, слабым напором.

Прокуратура уже истребовала необходимые сведения и документы, надзорные мероприятие продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители свердловского посёлка Троицкий пожаловались на слабый напор воды.

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