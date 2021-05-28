Вашингтон, , 16:47 — REGNUM Одна из героинь перезапуска мультсериала «Ох уж эти детки!» станет лесбиянкой. Об этом 28 мая сообщает портал ComicBook.

В перезапуске Бетти ДеВилл, мать близнецов Фила и Лил, будет озвучивать квир-актриса Натали Моралес. Она и поделилась новостью о смене сексуальности героини.

Напомним, что премьера новой версии мультсериала «Ох уж эти детки!» состоится на сервисе Paramount Plus уже 27 мая 2021 года. Главным отличием шоу от оригинала станет 3D-графика.

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