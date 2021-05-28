Минск, , 17:36 — REGNUM Белорусская певица Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Герасимович) рассказала, почему наставницей шоу «X-Factor Беларусь» выбрали телеведущую Ольгу Бузову. Она опубликовала пост на эту тему в своём Instagram-аккаунте 28 мая.

https://www.instagram.com/p/CPajHfxARV5/

Исполнительница призналась, что именно она должна была быть одной из наставников проекта, однако, вместо неё «в кресло посадили Олю Бузову». Причиной такого решения организаторов шоу стала позиция Дакоты.

«Я беларуска, я патриот своей страны, я народный музыкант, и моя музыка — тоже на службе моего народа, на службе жизни. Посему, я не приезжаю в Беларусь петь, не желая поддерживать режим», — высказалась артистка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телеведущая Ольга Бузова вместе с певцом Русланом Алехно, музыкальным критиком Сергеем Соседовым и рэпером Серёгой (настоящее имя — Сергей Пархоменко) станет наставницей шоу «X-Factor Беларусь». Премьера проекта состоится осенью 2021 года на телеканале «Беларусь 1».

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