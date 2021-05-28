Ариф Асалыоглу, 28 мая 2021, 18:04 — REGNUM Одной из самых обсуждаемых в соцсетях тем стало тайное расходование валютных резервов Центрального банка в размере 128 миллиардов долларов, а также демонтирование полицией плакатов и баннеров с надписью «Где 128 миллиардов?», размещенных Республиканской народной партией и другими оппозиционными партиями. В течение последних двух месяцев и политические группы, и международная пресса активно обсуждали вопрос расходования валютного резерва Центрального банка в размере 128 миллиардов долларов.

Доллары
Доллары
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Депутат от РНП и адвокат Махмут Танал, разместивший на Босфорском мосту в Стамбуле баннер, в связи с чем в отношении него было начато расследование, в своем аккаунте в «Твиттере» задает вопрос о том, где 128 миллиардов:

@Mtanal: «Мы спрашиваем от имени граждан, покончивших собой от безработицы, от безденежья, из-за долгов: где 128 миллиардов долларов? #128MilyarDolarNerede»

Член парламентской группы от РНП Мехмет Джанлы высказывается в поддержку этого комментария:

@MehmetC73183752: «#128milyardolarnerde, поздравляю наших депутатов Серу Кадыгиль, Махмута Танала и Али Махир Башарыра, которые с баннера, размещенного на Босфорском мосту, еще раз задали вопрос о том, где 128 миллиардов долларов, ответ на который ждет вся Турция…»

Газета Cumhuriyet поддерживает этот комментарий, задавая вопрос «где?» в более широком смысле:

@cumhuriyetgzt: «Где 128 миллиардов долларов? Где налоги на землетрясения? Где отчет относительно 15 июля? Где деньги, собранные для ветеранов?»

Здание Центрального банка Турции Шахап Кавджиоглу
Здание Центрального банка Турции Шахап Кавджиоглу
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Пользователь с ником Someone советует РНП следующее:

@someoneofpiri: «Вопрос относительно того, где 128 миллиардов, вы не должны пускать на самотек, даже если вы будете у власти. Эти деньги были украдены у народа. Вы должны защитить наши права и вернуть эти деньги, конфисковав их корабли, их деньги, имущество, что бы то ни было. Иначе все зря».

Художник Хасан Качан публикует следующий комментарий:

@hetenketenabi: «Художники левого толка могут быть свободными настолько, насколько позволяет узколобое, фанатичное и сварливое «политбюро левого искусства». Сегодня художник обязан отдать этому фашистскому «политбюро» не только свою душу, но и свой труп. Такой договор. В иной ситуации, даже если она произошла случайно, он не сможет вздохнуть. Ему просто перекроют кислород».

Глава Центрального банка Турции Шахап Кавджиоглу
Глава Центрального банка Турции Шахап Кавджиоглу
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Ученый Эрсин Эртюрк выступает с критикой опубликованного выше комментария:

@ErsinErtrk8: «Причем здесь правоцентризм или левоцентризм? Это воровство. А что, в правом крыле ситуация другая? Как будто если кто-либо от правого крыла выйдет и спросит где 128 миллиардов долларов, его сразу начнут за это хвалить, приговаривая: «Ну что за молодец», «Браво», — и пригласят на телевидение, а также в фильмы и сериалы! Очнись! Это воровство! И у него не может быть правого или левого толка!»

Бывший министр и один из учредителей Партии демократии и прогресса (DEVA) Хасан Гюзель задает этот вопрос на нескольких языках:

@HsnGzLL: «Где 128 миллиардов долларов? Where 128 billion dollars? — на английском, Sedu bistu heşt milyar dolar lê kûderê ye? — на курдском. Sed bisto héşt korado? — на зазакском. Вопрос один, хотя и звучит по-разному…»

Эрсой Каракыш публикует следующий комментарий:

@ErTech94: «Все спрашивают, где 128 миллиардов, однако валовой внешний долг Турции составляет 600 миллиардов долларов, так кто-нибудь спросит, как образовался долг в 600 миллиардов? Как Турция выберется из этого болота?»

Али Бабаджан
Али Бабаджан
World Economic Forum

Председатель Партии демократии и прогресса (DEVA) Али Бабаджан публикует следующий комментарий в рамках этой дискуссии:

@alibabacan: «Они заявляли, что «наступит стабильность», от нее не осталось и следа. Они заявляли: «Дайте нам полномочия, и тогда снизятся процентные ставки и инфляция». Оба этих показателя выросли. Они говорили, что «демократия будет укрепляться». Она ослабла. Каковы последствия сегодня от системы, вступившей в силу с изменением конституции четыре года назад: убытки, убытки, убытки. Решение очевидно: усиленная парламентская система».

Пользователь с ником Ахмет Кемаль высказывается с критикой в адрес оппозиции:

@ke43909001: «Уфф, надоел уже ваш комплекс «не дам волю никакой оппозиции». Вы и в этом не смогли преуспеть. Посмотрите, человек у власти уже 20 лет. Пусть хотя бы сейчас оппозиция что-либо сделает. Иначе, если мы понадеемся на вас, они еще 20 лет будут у власти».