Москва, , 16:46 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 28 мая поздравил пограничников с профессиональным праздником — Днём пограничника.

Глава государства начал заседание Совета безопасности России с поздравительной речи.

«Хочу поблагодарить российских пограничников за надежность и добросовестную службу, за преданность нашему народу и Родине. Желаю вам и вашим семьям, родным и близким здоровья и успехов», — сказал он.

Он отметил, что пограничники сегодня чётко выполняют задачи на всех участках границы, эффективно действуют по всем направлениям — в борьбе с трансграничной преступностью, наркотрафиком, контрабандой, браконьерством и незаконной миграцией.