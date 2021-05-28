Иваново, , 16:45 — REGNUM Деревянно-балочный мост через реку Теза в селе Холуй Ивановской области обрушился утром 28 мая, сообщили в пресс-службе областного правительства. Причиной стал проезд КамАЗа под знаки ограничения движения для транспортных средств до 3,5 т.

Мост связывает две части поселка Холуй. На данный момент движение по мосту перекрыто. Жизнеобеспечение посёлка не нарушено, организована лодочная переправа. Также пешеходы могут проходить через гидроузел № 4 Тезянской шлюзованной системы Начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук напомнил, что в регионе планируется приступить к строительству нового железобетонного моста через реку Теза в селе Холуй.

«В рамках подготовки к строительству нового моста разработана проектно-сметная документация, которая уже прошла государственную экспертизу. С учетом чрезвычайной ситуации с мостом постараемся начать работы раньше, в текущем году», — сообщил глава дорожно-транспортного ведомства региона.

В настоящее время на месте разрушения моста представители правоохранительных органов. Собственник транспортного средства уже установлен, затраты на восстановление моста будут возложены на него. Планируется, что работы проведут в течение месяца.