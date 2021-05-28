Волгоград, , 16:48 — REGNUM Деятельность группы, занимавшейся скупкой и сбытом незаконно добытых раков, пресечена полицейскими Волгоградской области. В естественную среду обитания вернули около 30 тысяч членистоногих, сообщили ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе МВД РФ.

По предварительным данным, трое волгоградцев приобретали раков на территории нескольких районов региона. Злоумышленники знали, что животные добыты незаконно, но, используя фиктивные ветеринарные сопроводительные документы, реализовывали живой товар в Волгограде и Москве.

Обыски прошли по местам жительства подозреваемых, а также в нескольких торговых точках. Из незаконного оборота полицейские изъяли и выпустили в естественную среду обитания около 30 тысяч раков.

Возбуждено уголовное дело. Двух волгоградцев отправили под домашний арест, третьего соучастника разыскивают. Также решается вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам браконьерства водных биоресурсов.