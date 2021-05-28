Лондон, , 16:43 — REGNUM Британский актёр Марк Стронг не отрицает возможности появления своего персонажа в новом фильме франшизы Kingsman. Об этом 28 мая сообщает портал ComicBook.

Стронг отметил, что ему нравится сниматься в фильмах Kingsman, и его персонаж под кодовым именем Мерли мог бы появиться в триквеле. «В этой вселенной может случиться все, что угодно», — заявил актёр.

Напомним, что третья часть Kingsman выйдет с подзаголовком «Голубая кровь». Фактически, она станет четвёртым фильмом франшизы — до её выхода состоится премьера приквела под названием The King's Man.

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