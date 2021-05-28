Москва, , 16:42 — REGNUM Доля инвестиций нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ) в апреле снизилась на 1,4 процентного пункта и по состоянию на 1 мая составила 19,5%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Номинальный объём ОФЗ, принадлежащих иностранных инвесторам, к началу мая сократился до 2,881 трлнрублей с 3,019 трлн месяцем ранее. При этом общий объём рынкароссийских ценных бумаг вырос до14,810 трлн рублей с 14,426 трлн рублей соответственно.

Напомним, на начало 2021 года доля нерезидентов в российских ОФЗ составляла 23,3%, на начало 2020 года — 32,2%.