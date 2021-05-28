Москва, , 16:42 — REGNUM Визит в Россию нанесёт в первых числах лета спецпосланник Генсека ООН по Ливии Ян Кубиш, сообщили 28 мая в пресс-службе МИД РФ.

Соответствующая договорённость достигнута сегодня, 28 мая, в ходе телефонной беседы Кубиша с заместителем российского министра иностранных дел Михаилом Богдановым.

«Было условлено продолжить углублённый обмен мнениями по ливийской проблематике в рамках предстоящего в начале июня 2021 года визита Яна Кубиша в Москву и его встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым», — говорится в сообщении.

Обсуждая тему Ливии, участники переговоров затронули вопросы продвижения политического процесса в страдающей от гражданской войны республике.

Урегулирование, отметили стороны переговоров, должно осуществляться «в соответствии с положениями «дорожной карты», принятой Форумом ливийского политического диалога в ноябре 2020 г., а также с итогами Берлинской международной конференции и с резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН.

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