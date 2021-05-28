Деревня Агалатово, Ленинградская область, 28 мая, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Жители нового малоэтажного жилого комплекса «Шуваловский парк» в деревне Вартемяги Агалатовского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области пытаются добиться от местных властей помощи в решении проблемы — в домах постоянно отключают электричество, из-за чего выходит из строя техника, а в квартирах нет горячей воды.

Дарья Драй ИА REGNUM 8 Ленинградская область

О своей проблеме жители ЖК написали в соцсети лично губернатору региона Александру Дрозденко и попросить совета, как быть. По словам одной из жительниц новостройки Марьяны Б., за последних 30 дней в комплексе зафиксировано пять отключений электроэнергии и все на срок более 12 часов. Разделила негодование соседки и другая жительница ЖК Виктория В., которая уточнила, что 27 мая произошла авария на сетях в 01:00, электричество было подключено лишь в 16:00 и снова выключено в 21:50.

«Наш малоэтажный жилой комплекс «Шуваловский» парк не оснащён центральным отоплением и горячим водоснабжением, соответственно, когда у нас нет электричества, нет и отопления, и горячей воды, т. к. отапливаются квартиры индивидуальными котлами. Администрация Агалатовского МО ссылается на изношенность Токсовских сетей и разводит руками. Подскажите, пожалуйста, к кому нужно обращаться, чтобы вопрос сдвинулся с мертвой точки? Летом это порча продуктов, бытовые неудобства, а зимой мы просто замерзаем в квартирах», — поделилась Виктория.

«Я прошу вас немедленно разобраться с нашей ситуацией в д. Вартемяги. Люди на пределе. Нет электричества. Из строя вышел газовый котел. Холодильники скоро начнут сдыхать. Пятое отключение!!! Это что такое происходит? У всех дети и мы все здесь зависим от электричества. Примите пожалуйста меры и разберитесь с этой ситуацией. Разъясните нам что нужно сделать и как решить этот кошмар», — попросила другая жительница Надежда М.

И таких сообщений губернатору на страницу в Instagram поступило с десяток. Поспешили дать ответ и возможный вариант решения проблемы в администрации региона и в комитете по ТЭК Ленобласти. Так, выяснилось, что жилой комплекс «Шуваловский парк» был подключён застройщиком по третьей категории надежности электроснабжения, которая допускает перерывы в электроснабжении до 24 часов единовременно и до 72 часов в год.

«Вторая категория может быть присвоена только такому объекту, который не имеет центрального газоснабжения, а обеспечен лишь электропищеприготовлением. Решение по повышению категории надежности принимается заявителем. В случае проведения управляющей компанией общего собрания жильцов и соответствующим голосованием «за», может быть принято решение повысить категорию надежности до второй, путём приобретения дизель-генераторной установки и подключения ее к сети центрального электроснабжения — такая заявка должна быть подана в электросетевую компанию. После чего будет заключён договор техприсоединения. Иных законных способов повысить категорию надежности с 3 на 2, нет. Если потребители хотят избежать любых перерывов в подаче электроснабжения, необходимо организовать процесс работы дизель-генераторной установки», — уточнили в администрации.

В свою очередь в комитете по ТЭК добавили, что на утро 28 мая напряжение на питающий фидер 607−13 было подано, а вопрос надлежащего обслуживания данного электросетевого имущества взят на контроль комитетом по ТЭК Ленинградской области.

«Администрация муниципального образования Токсовское городское поселение — балансодержатель фидера 607−13, в соответствии с рекомендациями регионального штаба по безопасности электроснабжения проводит мероприятия по передаче электросетвого оборудования на праве аренды электросетевой компании. В июне 2021 года в комитете по ТЭК Ленинградской области запланировано совещание по данному вопросу», — уточнили в ведомстве.