Бишкек, , 16:40 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о награждении посмертно медалью «Эрдик» («За мужество») трех киргизских пограничников, погибших во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 28 мая.

За проявленное мужество и отвагу при исполнении воинского долга награждены посмертно капитаны пограничной службы Эсентур Кубанычбеков и Манасбек уулу Нурсултан, а также прапорщик Бекзодбек Юлдашев.

ИА REGNUM напоминает, что с 28 по 30 апреля 2021 года на киргизско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт между пограничниками Киргизии и военными Таджикистана.

В ходе него погибли 36 и получили ранения более 200 киргизстанцев, в том числе несколько детей. Были разрушены и сожжены свыше ста жилых домов и соцобъектов. Более 40 тысяч граждан Киргизии эвакуировали из зоны боевых действий.