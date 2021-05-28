28 мая 2021 | Время чтения 12 мин

Ярас Валюкенас, , 18:06 — REGNUM Глобализация стремительно стирает информационные границы, и практически каждый человек, за редким исключением, попадает под влияние разрушительной пропаганды. С точки зрения законов физики это процесс естественный. С утратой в сознании людей определенных ценностей освободившееся место неизбежно заполнит другая идеология. Лукавит тот, кто утверждает, что идеологии в современном обществе нет — она всегда была, есть и будет даже в том случае, если будет называться по-другому, к примеру, «европейские ценности». Понять стратегическую цель тех, кто стоит за этой идеологией, очень сложно; с точки зрения материализма объяснить это невозможно. Свой взгляд на тему происходящих в мире процессов я пытаюсь оформить в виде коротких документальных видеороликов под общим названием «СССР — эпоха веры, надежды и любви«

Европейские ценности. (фрагмент картины Робине Тестара. Нравоучительная книга о шахматах любви. 1401)

Жизнь в Литве открыла мне глаза на многое, именно тут я стал глубже осознавать происходящие в мире процессы, которые стремительно начали набирать обороты после разрушения Советского Союза. Литовское государство, объявив свою независимость от СССР, тут же становится проводником помыслов и идей сил, враждебных некогда единой стране. В лице так называемых «местных элит» страна превратилась в рупор уже наднациональных структур, возложив надежды на их поддержку. Полностью разрушив свой экономический потенциал, Литва, как и другие восточно-европейские государства, добровольно отказалась от независимого развития, отдав все политические и экономические рычаги внешним силам. Что касается внутренней жизни самого литовского государства, то здесь под вывеской неких «европейских ценностей» формируется, а скорей уже сформировался, новый тип идеологической диктатуры.

«Европейские ценности»

В 2004 году Парламент Литвы объявил импичмент президенту Роландасу Паксасу, и с этого момента в стране окончательно сформировалась единая идеологическая система. Идеология полностью подчинила себе и политику, и экономику. Диктатура новой идеологии постепенно охватила и большинство стран Евросоюза, для которых политические, экономические и даже нравственные приоритеты становятся вторичными.

Для полной ясности необходимо постараться понять основу новых европейских ценностей, о которых сегодня не говорит только ленивый. Свобода и демократия — это пустые слова, элемент пропаганды, за которой никаких реальных ценностей нет. Возникает вопрос: что вообще такое эти «европейские ценности»? В классическом историческом и духовном понимании, высшей ценностью может считаться только то, что человек ценит больше, чем собственную физическую жизнь. Обладание такими ценностями и делает его человеком; благодаря людям, отдавшим свои жизни за высокие идеалы, и существует весь наш род человеческий.

Гитанас Науседа и Урсула фон дер Ляйен обсудили приоритеты Литвы на переговорах по бюджету ЕС Lrp.lt

Совесть, Благородство и Достоинство — вот оно, святое наше воинство. Протяни ему свою ладонь, за него не страшно и в огонь.

Провозглашая высшей ценностью любое материальное благо, мы должны понимать главное: без самой физической жизни человека, все эти ценности полностью теряют свой смысл. За красивыми словами «европейские ценности» кроется скрытый смысл, который в прямом смысле слова вбивается в сознание человека — «твоя рубашка всегда ближе к твоему телу». Получается, что ради спасения своей жизни человек может отбросить любые моральные ограничения, пойти на предательство, измену, ложь и так далее. Можно ли это назвать ценностью? Современное так называемое «цивилизованное общество» существует бесцельно, подчиняясь животному инстинкту потребления и порока, а отсутствие ценностей подменяется в нем красивыми словами о свободе и демократии.

Свобода, которую провозглашает «цивилизованный мир», освобождает сознание человека от любых внутренних духовно-нравственных ограничений. Контроль над его поведением, поступками и даже мыслями переходит в сферу различных законодательных актов и цифровых технологий. Либеральные законы, как правило, размыты и имеют двойные стандарты, без дорогостоящего адвоката даже в суде обойтись невозможно. Но особо обратить внимание надо на то, что в подобной атмосфере, когда все регулируется законодательно, сформировать определенное мировоззрение человека, а тем более общества крайне затруднительно. Мировоззрение — это внутренний мир человека, основанный на определенных ценностях и идеалах, людей объединяет не столько национальность и даже не язык, на котором они говорят, а именно общее мировоззрение — оно лежит в основе любого крепкого союза. Те, кто жил в СССР, должны хорошо это понимать. Разрушение внутреннего мира в сознании людей ведет к войнам и полностью лишает людей возможности осознавать происходящие вокруг разрушительные процессы.

Одной из главных угроз человечеству, членами Римского Клуба была признана угроза неосознанности происходящего в мире. На юбилейном заседании в 2018 году, посвященном 50-летию Римского Клуба, его эксперты и участники пришли к однозначному выводу: без коренной смены парадигмы развития нашей цивилизации — отживших норм капитализма, финансовых спекуляций, догм материализма и упрощенного понимания мира — миру грозит полная социально-культурная дезорганизация и системная катастрофа.

Возможно, инстинкт самосохранения членов Римского Клуба все же воздал дань разуму? Хотя я полагаю, что неизбежность войны в большей степени повлияла на их взгляды, им-то точно есть что терять! Материальный мир хрупок, любое серьезное испытание в один миг разрушит все его могущество, никакая армия и передовая экономика не спасут его от погибели. Без высоконравственных идеалов, единства плоти и духа любое передовое государство — это дом, построенный на песке. История не раз доказывала этот основополагающий принцип. Даже сейчас, во время пандемии, которую нельзя назвать серьезным испытанием, «цивилизованный мир» оголил свой хищный оскал, в очередной раз показав, что именно своя рубашка ближе к телу.

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Так что из себя представляет европейская свобода?

Если совсем коротко дать определение европейской свободе, то это не свобода человека разумного, это скорее попытка подчинить его разум собственным порочным инстинктам. В современном обществе давно уже полным ходом происходит подмена настоящих ценностей на искусственные. Делая из человека машину потребления, управляемую его же пороками, мир скатывается к глобальному хаосу, и он неизбежен. Нельзя забывать, что основой всех религий, идеологий и философских учений, на базе которых формируется мировоззрение основной части населения планеты, как раз и является борьба с собственными пороками.

Я могу лишь предполагать, кому и зачем так необходим глобальный раскол в обществе, но полностью согласен с мнением членов Римского Клуба, что процесс этот неосознанный, им движет базовый инстинкт самосохранения различных групп и отдельных людей, политика в этом процессе не исключение. Нетрудно заметить, что большинство современных политиков и народы, населяющие соответствующие страны, живут в совершенно различных мирах и не понимают друг друга. Литва может служить прекрасным примером глубины этого раскола.

Состоявшийся 15 мая «Большой марш в защиту семьи» поставил литовских политиков в неловкое положение. Люди открыто выступили против попыток парламента узаконить однополые браки, понимая, что на этом все не остановится. «Литовские граждане недовольны властью, которая во что бы то ни стало стремится ратифицировать Стамбульскую конвенцию и под ее прикрытием узаконить однополые браки», — заявили они. По мнению манифестантов, такие попытки противоречат Конституции Литовской Республики, которую принимали путем всенародного референдума. В свою очередь, известный политик из «Союза Отечества» Раса Юкнявичене назвала активистов «врагами Литвы» и «агентами Москвы». Патриарх консерваторов Витаутас Ландсбергис назвал защитников традиционных взглядов на семью «людьми с явными психологическими проблемами».

В Литве все идеологические рычаги власти принадлежат одному клану и его сторонникам, в народе их называют «ландсбергистами». Все они или их родственники в прошлом — советские функционеры, никто из них не подвергался репрессиям, в свое время советская власть предоставила им все возможности для карьерного роста. На совести некоторых из них возможна даже кровь литовцев, которые в свое время выступали против советской власти, об этом говорили многие бывшие политзаключенные, я это слышал от своего отца. Опасность для государства представляют именно такие люди, не имеющие никаких нравственных принципов; действиями этих людей движет исключительно инстинкт их самосохранения.

Один из протестующих с флагом Литвы около советского танка. Вильнюс. Ночь 13 января 1991 года

Европейская солидарность выше международных законов

Людей, которые с легкостью предают свои идеалы, не ценят нигде, ими просто манипулируют более могущественные силы. Помогают подобным людям прийти к власти также не случайно, такими всегда легче управлять. Опасность, исходящая от управляемых политиков, заключается в том, что действуют они неосознанно, опираясь на заранее утвержденные шаблоны. Подобный тип правления назван в Литве «европейской солидарностью». Так называемая «европейская солидарность» — это по своей сути политическая диктатура, которая уже полностью разрушила все международные нормы.

Стоит вспомнить, что именно литовские политики одними из первых начали открытое похищение людей для дальнейшей расправы над ними. В Белоруссии в 1994 году были похищены бывшие руководители литовской компартии Миколас Бурокявичюс и Юзас Ермолавичюс. В 2007 году из Латвии с нарушением латвийских законов был вывезен Константин Никулин. Его без всяких доказательств осудили на пожизненное заключение. В 2014 году на погранпереходе с Литвой был арестован российский полковник в отставке Юрий Мель. Он был осужден на семь лет за преступление, которого не совершал. По отбытии им этого срока Мелю продлили тюремное заключение еще на три года. Это далеко не все случаи правового беспредела, творимого в современной Литве — стане Европейского союза.

На любое подобное политическое беззаконие все европейские политики обязаны реагировать, не выходя за рамки установленного шаблона. Похищение людей, закрытие телеканалов, преследование журналистов, организация государственных переворотов и вмешательство в дела независимых государств отныне считаются нарушением международного права только для тех государств, которые находятся за пределами так называемых «западных демократий». Становится всё более очевидным то, что отдельных суверенных стран внутри американского властного альянса не существует. Придуманные границы, проведённые между странами, — это также иллюзия для маленьких людей. В связи с этим часто возникает вопрос: что движет всей этой мощью? Групповой инстинкт самосохранения, договориться с которым, используя разум, невозможно.

Выход существует

Анализируя происходящие в мире процессы, убеждаешься в том, что подмена реальности на иллюзию происходит во всех сферах деятельности человека. Начиная с детских компьютерных игр и заканчивая большой политикой, система программирует сознание человека на жизнь в мире, полном иллюзий. Такое возможно только при условии полного отсутствия в сознании людей определенного мировоззрения; жизнь таких людей становятся механической. Если говорить простыми словами, человека просто лишают души. Преследуя свои иллюзии, люди неосознанно отдают свою душу (сознание) добровольно, и многим это даже нравится. Современных детей уже не учат в школах, как это было в СССР, — им дают информацию, которой они владеют также неосознанно.

Ребенок за компьютером

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что без идеологии, в основе которой лежали бы высокие нравственные идеалы и ценности, невозможно сформировать мировоззрение человека и общества в целом. Государство без идеологии, как корабль в океане без навигации; потеря в обществе смыслов — это потеря страны. Китай как идеологический наследник СССР продвигает по всему миру не только свои экономические интересы, он открывает миру свое мировоззрение, основанное на учении Конфуция. Это учение все больше захватывает умы людей Западной Европы.

России, на которую сегодня многие возлагают свои надежды, давно пора отбросить все иллюзии о «западном рае», необходимо пересмотреть свое отношение к советскому прошлому и его идеалам. Нельзя забывать того, что Победу 1945 года над фашизмом одержали люди, воспитанные на идеалах Октябрьской революции 1917 года, это была Победа именно советского духа над хищными инстинктами так называемого «просвещенного Запада».

В заключение

Операция по вынужденной посадке пассажирского самолета в Минске может, на первый взгляд, показаться простой: поступил сигнал о заложенной в самолете бомбе. Власть Белоруссии действовала согласно принятым в таких случаях правилам, есть запись переговоров экипажа с наземными службами, которая подтверждает добровольное решение экипажа произвести посадку в Минске. Конечно, удивляет выбор более дальнего маршрута для посадки, но с другой стороны данное решение экипажа наводит на определенную мысль. Сдача блогера-оппозиционера Романа Протасевича могла быть спланированной, но вот только не белорусскими властями. Сам блогер — незначительная фигура, и реальной опасности он не представлял, максимум, кого он сможет сдать правоохранителям Белоруссии, так это польских и литовских координаторов в деле о попытке государственного переворота.

Вспоминаю в этой связи рассказы о послевоенных событиях в Литве, об этом говорили многие из тех, кто пережил те времена. Сразу после войны англо-американские спецслужбы через своих агентов распространяли слухи и листовки, обращаясь в основном к молодежи в школах и гимназиях. Они призывали литовскую молодежь уходить в леса, обещая в скором времени прийти и освободить Литву, указывали и места сбора. Некоторые из свидетелей тех событий утверждали, что подобные пропагандисты впоследствии сами и сливали координаты сборов советским спецслужбам. Все это, как правило, заканчивалось кровью. Травля литовцев с литовцами велась и координировалась далеко за пределами Литвы.

Роман Протасевич дает показания

Случай с посадкой в Минске самолета наводит на мысль, что Белорусский инцидент будет использован как дополнительный инструмент влияния на политику России. Запад больше беспокоит союз Китая и России, чем отношения России с Белоруссией, это надо всегда помнить. Китай на сегодняшний день — главный идеологический и экономический противник коллективного Запада, для победы над ним Вашингтон с легкостью пожертвует той же Прибалтикой и Польшей, вес которых на мировой шахматной доске крайне мизерный. Арестованный в Белоруссии оппозиционер Роман Протасевич безусловно сдаст именно литовских и польских зачинщиков неудавшегося переворота, их след обязательно выведет на государственные структуры, неосмысленная активность которых начинает раздражать даже хозяев. Коллективный Запад в ближайшее время изменит свою тактику в отношении России — это видно и по заявлениям Эммануэля Макрона, и по поведению Джозефа Байдена накануне встречи с Владимиром Путиным, — но вот их стратегические планы навсегда останутся прежними.