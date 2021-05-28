Варшава, , 16:36 — REGNUM Новые правила дорожного движения будут действовать в Польше с 1 июня. Об этом сообщил представитель воеводского дорожного управления в Ополе Томаш Кукула журналистам Polskie Radio 24.

По его словам, нововведения призваны в первую очередь повысить безопасность пешеходов.

«В настоящее время водители обязаны уступить дорогу пешеходам, которые находятся на пешеходном переходе. Которые уже ступили на него. Однако с 1 июня водители должны будут уступать дорогу пешеходу, даже если он только собирается выйти на пешеходный переход и пока не ступил на дорогу», — сообщил Кукула.

Кроме того, чиновник напомнил, что с 1 июня пешеходам, переходящим улицу, будет запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими электронными устройствами, которые могут отвлекать их при переходе дороги.

Кроме того, максимальная скорость для автомобилей в населенных пунктах будет снижена до 50 км/час. В настоящее время она составляет в республике 60 км/час.