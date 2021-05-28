Варшава, , 16:33 — REGNUM 28 мая лесничий заповедника Бучина-Шпротавская, что находится на границе Любушского и Дольношленского воеводств Польши, сообщил журналистам портала Zielona.interia.pl, что дуб, который считался самым старым деревом в Польше, погиб.

«В этом году дуб погиб. На нем этой весной не появилось ни одного листа, что говорит о его смерти. После пожара, который произошел в заповеднике зимой, дерево было настолько повреждено, что не выдержало», — сообщил лесничий.

Он напомнил, что это дерево находится на данном месте с 1265 года. Оно официально считается самым старым на территории Польши.