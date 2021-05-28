Белгород, , 16:38 — REGNUM Уголовное дело по фактам частичной невыплаты заработной платы работникам свыше трёх месяцев возбуждено в отношении директора ООО «ОлимпСтройМонтаж» в Белгороде. Это уже не первый случай привлечения бизнесмена к ответственности за задержку оплаты, сообщили ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, коммерсант задолжал более трёх миллионов рублей 21 работнику. Заработную плату директор не выплачивал частично с января по сентябрь 2020 года. При этом компания получала доход от предпринимательской деятельности.

В октябре 2020 года в отношении бизнесмена уже возбуждалось уголовное дело по факту полной невыплаты заработной платы 91 работнику на сумму более пяти миллионов рублей. Тогда задолженность была погашена в ходе следствия.