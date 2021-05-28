Нижний Новгород, , 16:33 — REGNUM Полиция Нижнего Новгорода завершила расследование уголовного дела о серии мошенничеств в сфере кредитования, в результате которых местным банкам был нанесен ущерб на 9 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Полицейским удалось установить, что организатором преступной группы является 31-летний житель Балахнинского района Нижегородской области, который вовлек в противозаконную деятельность шесть своих знакомых — жителей Брянской и Курганской областей.

Объектами их посягательства становились новые автомобили из автосалонов Нижнего Новгорода и Нижегородской области, которые оформлялись в кредит.

Мошенники для одобрения и получения выбранной ими машины представляли сотрудникам кредитных отделов банков ложные сведения о своем месте работы и доходе, а также поддельные водительские удостоверения.

После одобрения банком кредита и получения в автосалоне машины, на следующий день её перегоняли в Москву или в Чувашию, где продавали местным жителям. Деньги мошенники присваивали.

Всего следователям удалось собрать доказательства их причастности к совершению 15 подобных преступлений. Организатору преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным — в виде подписки о невыезде.