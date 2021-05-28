Москва, , 16:32 — REGNUM В настоящее время в РФ не просматривается признаков серьезного банковского кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб, комментируя соответствующие прогнозы.

«То, что происходит в последние годы, скорее говорит о повышении стабильности банковской системы. Это связано и с качеством расчетно-кассового обслуживания, и с темпами изменения кредитного портфеля банков. И я не думаю, что стоит ожидать серьезных, кризисных потрясений, — сказал экономист. — Во всяком случае, факторов, которые могут говорить о перегреве экономики, нет. Перегрева рынка кредитования нет — ЦБ принимает серьезные меры, чтобы этого не допустить. Ситуация управляемая. Что касается стабильности национальной валюты, то инструменты и рычаги, которые сегодня действуют, позволяют выдерживать необходимые параметры».

Кроме того, Твердохлеб рассказал, что признаками наступления банковского кризиса могут быть потеря ликвидности банков (в настоящее время в РФ она даже избыточная) и увеличение доли плохих активов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что ситуация в российской банковской системе в настоящее время далека от идеальной.

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