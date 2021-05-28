Кэри, США, , 16:31 — REGNUM В популярной «королевской битве» Fortnite появился Кельсер — герой книжного цикла Брэндона Сандерсона «Рождённый туманом». Об этом сообщается 28 мая на официальном сайте игры.

Разработчики проекта отметили, что приобрести костюм Кельсера можно во внутриигровом магазине Fortnite. В комплекте с ним будут продаваться кинжалы героя, тематический экран загрузки и украшение на спину в виде шипов.

Напомним, что в Fortnite регулярно появляются облики различных героев из литературы, комиксов, фильмов и игр. За годы существования «гостями» проекта побывали: Кратос, Джон Уик, Мастер Чиф, Харли Куинн, Лара Крофт и многие другие популярные персонажи.

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