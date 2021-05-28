Москва, , 16:30 — REGNUM Общая ситуация в российской банковской системе на сегодняшний день далека от идеальной, но и не близка к критической. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал прогноз Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования о том, что банковский кризис может начаться до апреля 2022 года.

«Я бы не давал таких пессимистичных оценок. За последние несколько лет банковская система избавилась от целого ряда кредитных организаций, которые негативно влияли на стабильность банковской системы. Центральный банк проводит достаточно эффективную денежно-кредитную политику. Он с упреждениями реагирует на возможные негативные ситуации в экономике. В частности, ужесточается денежно-кредитная политика. Общая ситуация в банковской системе на сегодняшний день далека от идеальной, но и не близка к критической», — сказал Твердохлеб.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее уже высказывались сомнения в том, что прогноз Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования сбудется.

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