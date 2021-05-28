Москва, , 16:32 — REGNUM Восемь зон отдыха с купанием приняты в эксплуатацию и готовы к посещению в Москве. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по столице.

Речь идет о таких водоемах, как Путяевский пруд, озеро Белое, озеро Мещерское, «Серебряный бор — 2», «Серебряный бор — 3», Большой городской пруд, озеро Черное, Школьное озеро.

Еще 36 зон отдыха на воде принято в эксплуатацию без возможности плавать в водоемах.

Читайте ранее в этом сюжете: Летом 2021 года в Костроме откроют четыре официальных пляжа