Варшава, , 16:28 — REGNUM Депутат Сейма Польши от национал-консервативной партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак во время своего выступления в Сейме призвал коллег способствовать тому, чтобы Варшава и ЕС говорили с белорусским руководством с «позиции силы». Об этом 28 мая сообщает Polskie Radio.

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«Диктатура понимает только язык силы. Если сегодня, когда Белоруссия стала задерживать оппозиционеров из европейских самолетов, Польша и наши партнеры по ЕС или НАТО не проявят максимальную решимость, следующим шагом Александра Лукашенко может стать похищение белорусских оппозиционеров прямо с территории Польши. И что мы тогда будем делать?», — посетовал политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в аэропорту Минска. Воздушное судно запросило экстренную посадку из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали белорусские силовики.