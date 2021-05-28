Минск, , 16:27 — REGNUM Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил уголовное дело в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича по факту инцидента с государственным флагом Белоруссии во время Чемпионата мира по хоккею, сообщает 28 мая пресс-служба белорусской прокуратуры.

«Рассмотрев распространенные в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси, генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгара Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности по части 3 статьи 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — указано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусской Генпрокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич убрали государственный флаг Белоруссии, установленный среди флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею в Риге. Вместо него они поставили бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией.

Эта выходка была устроена после задержания в Минске организатора экстремистского Телеграм-канала Романа Протасевича, ранее объявленного белорусскими властями в международный розыск.

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