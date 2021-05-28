Лос-Анджелес, США, , 17:34 — REGNUM Американские певцы Ариана Гранде и The Weeknd открыли музыкальную премию iHeartRadio 2021 своим выступлением. Запись исполнения их совместной песни After Hours доступна на YouTube-канале радиостанции с 28 мая.

Ролик с «живым» выступлением музыкантов за несколько часов собрал уже более 850 тыс. просмотров. При этом 87 тыс. человек поставили видео отметку «нравится».

ИА REGNUM напоминает, что iHeartRadio ― это американская платформа бесплатного вещания, подкастов и потокового радио. Ежегодно организация, владеющая сервисом, проводит музыкальную премию.

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