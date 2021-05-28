Париж, , 16:24 — REGNUM Издательство Focus Home Interactive опубликовало начальную заставку из игры Necromunda: Hired Gun. Ролик появился на YouTube-канале компании 28 мая.

В заставке геймеров знакомят с миром игры и локациями, в которых будет разворачиваться сюжет. Напомним, что релиз Necromunda: Hired Gun ожидается уже 1 июня 2021 года.

Necromunda: Hired Gun основана на настольной тактической игре Necromunda от компании Games Workshop. Местом действия проекта является одна из планет во вселенной Warhammer 40K.

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